Orbánék brüsszeli kémhálózata miatt kezdeményez európai parlamenti vizsgálóbizottságot a DK

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke azt kezdeményezte az Európai Parlamentben, hogy egy független bizottság vizsgálja meg, hogy kik és milyen célból kémkedtek Magyarország EU melletti állandó képviseletén – jelentette be az ellenzéki politikus pénteki, online sajtótájékoztatóján.

A Direkt36 nemrégiben írt arról, hogy a 2010-es években a magyar hírszerzés Brüsszelben próbált kémhálózatot kiépíteni, uniós intézményeknél dolgozó magyarokat beszervezve. Az akciót azonban annyira nyíltan és szakmaiatlanul végezték, hogy 2017-ben lebuktak, és az egész hálózat összeomlott. A cél az volt, hogy az Orbán-kormány előre értesüljön az EU számára kedvezőtlen intézkedésekről. Lázár János szerint az EU-ban értelmezhetetlen a kémkedés.

Dobrev úgy fogalmazott: soha nem fordult még elő, hogy egy európai uniós tagország kormánya kémkedjen az Európai Unió intézményei ellen. Akkor, amikor Várhelyi Olivér uniós biztos volt az állandó képviselet vezetője, magyarok folytattak kémtevékenységet az európai intézmények ellen, jelentette ki a pártelnök.

A bizottság felállításához a képviselők egyötödének aláírása szükséges – közölte az európai parlamenti képviselő, aki egyúttal arra kérte a Tisza Párt EP-képviselőit, hogy ők is támogassák aláírásukkal a kezdeményezést.