Kijev nagy részén nincs áram az éjszakai orosz rakétatámadások miatt

Az éjszakai orosz rakétatámadások és dróncsapások áramkimaradásokat okoztak Kijev nagy részén – írja a BBC. Kilenc ember megsérült, és több helyen a vízellátás is akadozik – közölte Vitalij Klitschko, a város polgármestere. Klitschko szerint a fővárosban a támadásokban megsérült kilenc ember közül ötöt kórházba szállítottak. Moszkva az elmúlt hetekben fokozta az energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy 450 drón és több mint 30 rakéta támadta meg Ukrajna energiainfrastruktúráját. Svitlana Hrynchuk ukrán energiaügyi miniszter szerint Oroszország „hatalmas csapást mért” az energetikai létesítményekre és az áramellátás helyreállításán dolgoznak.

Eközben egy hét éves gyermek meghalt egy másik orosz dróncsapásban a délkeleti Zaporizhzhia térségében, az ukrán regionális vezető szerint.

Nem látszatintézkedésekre van szükség, hanem határozott fellépésre – az Egyesült Államok, Európa és a G7 részéről – légvédelmi rendszerek szállításával és szankciók bevezetésével

– írta Zelenszkij egy X-en közzétett bejegyzésében.