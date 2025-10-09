Szélnyírás miatt nem tudott leszállni Cataniában a Wizz Air Budapestről indult járata

Catania helyett Palermóban landolt a Wizz Air W62353-as járata szerdán délután úgynevezett szélnyírás miatt.

Az Airbus A321neo típusú gép 12 óra 35 perckor szállt fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, de nem az eredeti célállomáson szállt le egy veszélyes légköri jelenség miatt.

A Wizz Air sajtóosztálya a 24.hu megkeresésére azt írta, a szélnyírás gyorsan változó irányú és erős szélmozgás, amely a repülés biztonsági szempontból egyik legkritikusabb szakaszában, landoláskor súlyos következményekkel járhat. Emiatt minden repülőgép fel van szerelve szélnyírásra figyelmeztető rendszerrel, amelynek jelzésekor a szigorú repülésbiztonsági szabályok értelmében nem lehet megkísérelni a leszállást.

Ezt az eljárást követték a Budapestről Cataniába tartó járat pilótái is, biztonsági okokból a járatot teljesítő repülőgéppel végül Palermóban szálltak le. Ez az időjárási körülmény napok óta jellemzi a térséget, amely miatt több légitársaság is alternatív repülőterekre szállt le

– tették hozzá.

Kérdésünkre válaszolva kitértek arra is, a Wizz Air érintett utasai számára buszokat intézett, amelyek Palermóból átvitték őket az eredeti célállomásra, Cataniába.

„Mivel a személyzet szigorúan szabályozott szolgálati idejébe nem fért volna bele a Catániába jutás után a visszainduló budapesti járat teljesítése, ezért a visszafele tartó járatot a Wizz Air törölni kényszerült. Az érintett utasokat a légitársaság tájékoztatta a visszatérítési jogosultságaikról” – fogalmaztak.