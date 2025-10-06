Elítélték a szudáni népirtó hadurat

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) törvényszéke 27 rendbeli háborús és emberiesség elleni bűncselekmény elkövetésében bűnösnek találta Ali Kusajbot, valódi nevén Ali Muhammad Ali Abd al-Rahmánt, a dárfúri hadurat, a szudáni Dzsandzsavíd milícia állítólagos egykori parancsnokát – tájékoztatott a Nemzetközi Büntetőbíróság hétfőn.

Az MTI szemléje szerint milíciavezetőt, akit több mint húsz évvel ezelőtt, Szudán Dárfúr régiójában elkövetett bűncselekmények miatt állítottak bíróság elé, nemi erőszak, kínzás, gyilkosságok, üldöztetésben való részvétel, valamint fosztogatás vádjában találta bűnösnek a Nemzetközi Büntetőbíróság törvényszéke. Büntetéséről később, egy újabb meghallgatás után döntenek.

Ali Kusajb ellen tizenhárom éven keresztül volt érvényben nemzetközi elfogatóparancs. 2020 júniusában önként adta fel magát a Közép-afrikai Köztársaságban, majd elfogását követően átadták a hágai bíróságnak.

A hadurat 31 rendbeli háborús bűnnel és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésével gyanúsították, amelyeket az állítólag általa vezetett milícia követett el 2003 augusztusa és legalább 2004 áprilisa között Szudán Dárfúr tartományában. A 2022 áprilisában kezdődött tárgyalássorozat során 56 tanút hallgattak meg, akik erőszakról és a nemi erőszak fegyverként való alkalmazásáról számoltak be. Ali Kusajb mindvégig ártatlannak vallotta magát – közölték.

A szudáni Dárfúr környékén 2003 és 2007 között becslések szerint több mint 300 ezer ember halt meg, és több mint két és fél millióan kényszerültek menekülni a kormánycsapatok és a velük szemben fegyvert fogók összecsapásai, valamint a harcok okozta humanitárius katasztrófa miatt. Ali Kusajb kormánypárti milíciaparancsnokként a térségben több támadásért is felelős volt a vádak szerint 2003–2004-ben.

Ő volt az első szudáni gyanúsított, aki az ICC elé került.

A bíróság őrizetében van többek között Omar el-Besír volt szudáni elnök is, akit szintén emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elkövetésével vádolnak. Rajtuk kívül a 2003-ban kirobbant dárfúri konfliktusban betöltött szerepük miatt körözés alatt álló több egykori szudáni vezetőt is átadtak a hágai székhelyű bíróságnak.

A Nemzetközi Büntetőbíróság a nyugat-szudáni Dárfúr tartományban elkövetett népirtás, háborús és emberiesség elleni bűntettek miatt 2008-ban emelt vádat az érintettek ellen, és a következő évben adott ki elfogatóparancsokat.

A csaknem félmillió négyzetkilométeres Dárfúr Szudán nyugati részén fekszik, és határos a Közép-afrikai Köztársasággal, Líbiával, Csáddal és Dél-Szudánnal.

Szudánban két éve ismét polgárháború tört ki, a darfúri tartományban pedig kiújultak az etnikai konfliktusok.