Egy évtizedig működtethetett szexkereskedelmi hálózatot egy amerikai üzletember, nők kínzásával is vádolják

Több államra kiterjedő szexkereskedelmi hálózat működtetésével vádolják Howard Rubin visszavonult üzletembert és egykori személyi asszisztensét, Jennifer Powers-t. Szövetségi büntetőeljárás indult ellenük, pénteken mindkettejüket letartóztatták – írja az NBC.

Joseph Nocella Jr. New York-i államügyész elmondta, hogy Rubin

vagyonát arra használta, hogy nőket tévesszen meg és toborozzon kereskedelmi célú szexuális tevékenységekbe, ahol Rubin aztán a nők beleegyezése nélkül kínozta őket, tartós fizikai és/vagy pszichológiai fájdalmat, illetve egyes esetekben fizikai sérüléseket is okozva nekik.

A vád szerint a most 70 éves egykori Wall Street-i befektető 2009 és 2019 között tucatnyi nőnek fizetett szexuális, BDSM (kötözés-fegyelmezés, dominancia-alávetettség) szolgáltatásokért. Az ügyészek szerint Rubin a szexuális tevékenységek során túllépte a beleegyezés határát.

A vádirat szerint Powers toborozta a nőket, megszervezte számukra az utazást és a szállást, és titoktartási megállapodást kötött velük. Azzal is vádolják, hogy ő szerezte be a BDSM-eszközöket Rubin pénzéből.

Az ügyészek azt állítják, hogy ha Rubin elégedett volt azzal, ahogy a nők viselték az együttlétet, akkor 5000 dollárt fizetett nekik találkozónként, ha viszont nem volt elégedett, több ezer dollárral csökken az ár.

A vádirat szerint a pár legalább 1 millió dollárt költött szexkereskedelem működtetésére és fenntartására Rubin pénzéből.

Az állítólagos együttlétekre elsősorban 2009 és 2011 között került sor manhattani luxusszállodákban. 2011-ben Rubin bérelt egy penthouse lakást a Central Park közelében, ahol Powers állítólag szexkínzókamrává alakított át egy hálószobát – vörös falakkal, kívülről zárható ajtóval, hangszigeteléssel, BDSM-felszereléssel és elektromos sokkolásra alkalmas eszközökkel.

A hatóságok azzal vádolják Rubint, hogy brutálisan bántalmazta a nőket, volt akinek műtétre volt szüksége vagy hetekig tartó fájdalmai, zúzódásai voltak a találkozók után.

Rubin a New York-i pénzügyi világban alapozta meg a vagyonát, olyan cégeknél dolgozott, mint a Merrill Lynch, a Bear Stearns és a Soros Fund Management, írja a portál.