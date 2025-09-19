recep tayyip erdogandonald trumpfehér ház
Donald Trumphoz látogat a török elnök

24.hu
2025. 09. 19. 21:39

Washingtonban, a Fehér Házban tárgyal Recep Tayyip Erdogan török elnök jövő csütörtökön – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken, közösségi oldalán.

Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.

Az amerikai államfő jelezte, hogy Boeing repülőgépek eladása, valamint F-16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F-35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is.

Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk

írta Donald Trump.

Recep Tayyip Erdogan jövő héten New York-ban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.

(MTI)

Nem egészséges az NB I-es klubok gazdálkodása – derül ki az MLSZ-elemzésből
