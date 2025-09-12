éhezéselhízásgyerekkori elhízásgyerekéhezés
Először fordul elő, hogy több az elhízott gyerek a világon, mint az alultáplált

2025. 09. 12. 10:48

Először fordul elő, hogy több elhízott gyerek él világszerte, mint alultáplált – írja az ENSZ gyermekjóléti szervezetének, az UNICEF-nek a legújabb jelentése.

Ez drámai, de nem meglepő mérföldkő – mondta az eredményről a World Obesity Federation ügyvezető igazgatója a New York Timesnak.

2000 óta az alultáplált gyermekek aránya 13 százalékról 9,2 százalékra csökkent, míg a gyermekkori elhízás gyakorisága emelkedett, jelenleg minden tizedik gyermek elhízott, minden ötödik túlsúlyos.

A szakértő azt mondta a lapnak, reméli, a jelentés motiválni fogja az országokat, hogy cselekedjenek a következő ENSZ Közgyűlésen. Ezzel együtt szerinte a nemzetközi szervezetek és a kormányok rendkívül felkészületlenek a gyermekkori elhízás jelentette válság kezelésére.

A probléma részben abból a téves feltételezésből fakad, hogy a szegény országok csak az éhezéssel küzdenek, míg a gazdag országok csak az elhízással. 2000 óta a túlsúlyos gyermekek száma több mint megduplázódott az alacsony és közepes jövedelmű országokban, míg a magas jövedelmű országokban 20 százalékos növekedés volt tapasztalható. Az UNICEF jelentése szerint 2022-ben az alacsony és közepes jövedelmű országokban élt a túlsúlyos gyermekek 81 százaléka.

