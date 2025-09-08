Elhárult a bírósági akadály, Los Angelesben beindíthatják a hatóságok az illegális bevándorlók elleni akciókat

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hétfőn szabad utat adott a szövetségi hatóságok illegális bevándorlás elleni átfogó intézkedéseinek Los Angelesben.

A bírói tanács 6-3 arányban hozott döntésével megváltoztatta egy alsó fokú szövetségi bíróság határozatát, amely megtiltotta a bevándorlási hatóságok Los Angelesben és körzetében szolgálatot ellátó járőrei számára a válogatás nélküli ellenőrzéseket, illetve azt, hogy a bevándorlási tisztek pusztán az etnikum, a beszélt nyelv, valamint foglalkozás és tartózkodási hely alapján kezdeményezzenek igazoltatást annak gyanújával, hogy az illető illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.

A legfelsőbb bíróság többségi döntésének magyarázataként Brett Kavanaugh bíró arra utalt, hogy az alsóbb rendű bíróság „túl messze ment” abban, hogy korlátokat szabjon a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) ügynökeinek intézkedéseihez.

Az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának határozata átmeneti és arról szól, hogy a hatóságok korlátozás nélküli intézkedései folytathatók azon időszak alatt is, amíg arról bíróságon peres eljárás zajlik.

A Los Angeles-i intézkedések körülményeivel kapcsolatban a bírósági eljárás Kaliforniában zajlik, ahol bevándorlópárti civil csoportok indítottak pert a Trump-adminisztráció ellen, azzal a váddal, hogy a szövetségi hatóságok szisztematikusan a barna bőrű embereket veszik célba, amikor illegális bevándorlókat keresnek.

Egyes becslések szerint Los Angelesben és környékén 2 millió illegálisan érkezett, s az országban illegálisan tartózkodó bevándorló él. (MTI)