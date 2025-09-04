donald trumpfehér házmagyarországoroszország
Szóba került Trump és az európai vezetők találkozóján, hogy Magyarország még mindig orosz olajat vásárol

2025. 09. 04.
A Fehér Ház szerint le kellene állni vele.

Magyarország és Szlovákia segíti az orosz hadigépezetet azzal, hogy megveszik az olaját, aminek le kell állnia.

mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján, kiemelve, hogy nem sokkal korábban Orbán Viktor és Robert Fico is azért panaszkodtak Trumpnak, amiért Ukrajna megtámadta a Barátság vezetéket.

A sajtótájékoztató előtt az amerikai elnök egyeztetett az európai vezetőkkel. A találkozón személyesen vett részt Zelenszkij, Trump pedig telefonon csatlakozott be.

A Telexnek a Fehér Ház azt írta, hogy Európának le kell állnia az orosz olajról, mert Oroszország abból finanszírozza a háborúját. Azt nem erősítette meg, hogy Trump beszélt volna Magyarországról a találkozón.

A Reuters szerint Trump felszólította az európai vezetőket, hogy ne vegyenek több orosz kőolajat.

Hangsúlyoztuk, hogy két ország van Európában, ami közvetlenül Oroszországtól vesz olajat és gázt: Szlovákia és Magyarország

mondta a találkozóról a finn elnök, Alexander Stubb.

