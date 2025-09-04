Szóba került Trump és az európai vezetők találkozóján, hogy Magyarország még mindig orosz olajat vásárol

Magyarország és Szlovákia segíti az orosz hadigépezetet azzal, hogy megveszik az olaját, aminek le kell állnia.

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján, kiemelve, hogy nem sokkal korábban Orbán Viktor és Robert Fico is azért panaszkodtak Trumpnak, amiért Ukrajna megtámadta a Barátság vezetéket.

A sajtótájékoztató előtt az amerikai elnök egyeztetett az európai vezetőkkel. A találkozón személyesen vett részt Zelenszkij, Trump pedig telefonon csatlakozott be.

A Telexnek a Fehér Ház azt írta, hogy Európának le kell állnia az orosz olajról, mert Oroszország abból finanszírozza a háborúját. Azt nem erősítette meg, hogy Trump beszélt volna Magyarországról a találkozón.

A Reuters szerint Trump felszólította az európai vezetőket, hogy ne vegyenek több orosz kőolajat.

Hangsúlyoztuk, hogy két ország van Európában, ami közvetlenül Oroszországtól vesz olajat és gázt: Szlovákia és Magyarország

– mondta a találkozóról a finn elnök, Alexander Stubb.