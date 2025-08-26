FT: Az USA hajlandó a biztonsági garanciák támogatására Ukrajnában

Az Egyesült Államok jelezte, hogy kész támogatni egy Európa által vezetett biztonsági keretrendszert a háború utáni Ukrajnában – írja európai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva a Financial Times.

E szerint Washington hajlandó lenne hírszerzési, megfigyelési, irányítási és légvédelmi támogatást biztosítani az európai csapatok számára a terepen, de katonákat nem telepítene Ukrajnába.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten európai vezetőknek azt mondta, hogy az Egyesült Államok részt vesz Kijev biztonsági garanciáinak összehangolásában, ami fordulatot jelent a korábbi elutasító állásponthoz képest. A cikk szerint ez az ajánlat ösztönzően hatott az európai kormányokra, amelyek régóta szorgalmazták Washington nagyobb szerepvállalását. Ugyanakkor a tisztviselők hangsúlyozták, hogy az amerikai támogatás feltétele, hogy a részt vevő európai országok tízezres nagyságrendben vállalják csapatok telepítését.

A tárgyalások eddigi javaslatai egy többrétegű biztonsági stuktúra jönne létre Ukrajnában:

lenne egy semleges békefenntartók által felügyelt demilitarizált övezet; mögötte egy, a NATO segítségével kiképzett ukrán erők által védett és megerősített határvonal; legvégül pedig Ukrajna belsőbb területein egy európai összefogással, elrettentés céljából létrehozott katonai erő , amelyet az USA támogatna légvédelemmel, logisztikával és műholdas megfigyeléssel.

A cikk megjegyzi, hogy az Egyesült Államok már szállít Patriot-rakétarendszereket Ukrajnának, de a jövőbeli támogatás kiterjedhet repülőgépekre és radarrendszerekre is a repülési tilalom és a légvédelmi pajzs fenntartásához.

A béketárgyalások ugyanakkor továbbra is holtponton vannak. Moszkva és Kijev jelentősen eltérő álláspontot képvisel a területi kérdésekben, és Vlagyimir Putyin orosz elnök ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen biztonsági garanciában Oroszországnak is részt kell vennie, amit Ukrajna teljes mértékben elutasít. Trump felszólította a feleket, hogy kössenek megegyezést, és felvetette egy Putyin–Zelenszkij találkozó lehetőségét, ám a Kreml elutasította az ötletet.

Az európai tisztviselők szerint jelenleg is folyik a munka a konkrét védelmi garanciák kidolgozásával kapcsolatban, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is sürgette a partnereit a tárgyalások felgyorsítására, hangsúlyozva, hogy a részleteket a közeljövőben véglegesíteni kell a jövőbeli orosz agresszió elrettentése érdekében.