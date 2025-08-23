Felborult egy turistabusz a New York-i autópályán, legkevesebb öten meghaltak

Öt ember meghalt, miután egy turistabusz balesetet szenvedett az autópályán, New York állam nyugati részén – írja a BBC.

A rendőrség szerint a turistacsoport az amerikai-kanadai határon található Niagara-vízeséstől tartott vissza New York városába, amikor a jármű felborult. A rendőrség szerint az áldozatok többsége Indiából, Kínából és a Fülöp-szigetekről érkezett turista.

Mentőautókat és mentőhelikoptereket küldtek a baleset helyszínére. A hírek szerint 24 embert vittek kórházba. A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. Az ütközés nyomán a busz felborult, több utas kirepült a járműből. A rendőrség megerősítette, hogy a baleset idején 52 ember volt a buszon – legfiatalabb utas 1 éves volt, a legidősebb 74.

A baleset okát még vizsgálják.