Felborult egy turistabusz a New York-i autópályán, legkevesebb öten meghaltak

AFP
Mázsár Tamás
2025. 08. 23. 07:48
AFP
A turistacsoport a Niagara-vízeséstől tartott vissza New York városába.

Öt ember meghalt, miután egy turistabusz balesetet szenvedett az autópályán, New York állam nyugati részén – írja a BBC. 

A rendőrség szerint a turistacsoport az amerikai-kanadai határon található Niagara-vízeséstől tartott vissza New York városába, amikor a jármű felborult. A rendőrség szerint az áldozatok többsége Indiából, Kínából és a Fülöp-szigetekről érkezett turista.

Mentőautókat és mentőhelikoptereket küldtek a baleset helyszínére. A hírek szerint 24 embert vittek kórházba. A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. Az ütközés nyomán a busz felborult, több utas kirepült a járműből. A rendőrség megerősítette, hogy a baleset idején 52 ember volt a buszon – legfiatalabb utas 1 éves volt, a legidősebb 74.

A baleset okát még vizsgálják.

