Rejtélyes robbanás rázott meg az éjjel egy lengyel falut

Jókora krátert hagyott maga után egy kukoricaföldön az az ismeretlen tárgy, amelyik kedden, percekkel éjjel tizenegy óra előtt robbant fel az Ukrajnával határos NATO-tagállam Lengyelország területén – írja a Newsweek.
A rejtélyes robbanás a Łuków megyei Osiny több épületének ablakát is betörte, de senki sem sérült meg. Az incidens miatt a rendőrség és hadsereg is nyomozást indított. A lengyel légierő közleménye szerint a radarok nem észlelték az ország légterének megsértését az elmúlt éjjel sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából.
A kráter környékéén műanyag- és fémmaradványokat találtak, melyek talán egy régi motorhoz és propellerhez tartozhatnak, de vizsgálat még zajlik. Egy helyi férfi biztonsági kamerája videóra vette a robbanást.
Osiny, lubelszczyzna, ok. 100 km od granicy z Ukrainą. Policja odnalazła nadpalone, metalowe i plastikowe szczątki. https://t.co/tdwN6vQ0cq pic.twitter.com/zz3D7Wmi2V
— 1 Star (@PawelSokala) August 20, 2025