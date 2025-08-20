robbanasosinylengyelorszagrajtely
Rejtélyes robbanás rázott meg az éjjel egy lengyel falut

2025. 08. 20. 10:17
Valami lehullott az égből és hatalmas robbanással csapódott a földbe augusztus 19-én, a késő esti órákban a Lengyelország keleti, Łuków megyéjében, az ukrán határól nagyából 100 kilométerre fekvő Osiny falu közelében. A hadsereg és a rendőrség is vizsgálja az incidenst.

Jókora krátert hagyott maga után egy kukoricaföldön az az ismeretlen tárgy, amelyik kedden, percekkel éjjel tizenegy óra előtt robbant fel az Ukrajnával határos NATO-tagállam Lengyelország területén – írja a Newsweek.

A rejtélyes robbanás a Łuków megyei Osiny több épületének ablakát is betörte, de senki sem sérült meg. Az incidens miatt a rendőrség és hadsereg is nyomozást indított. A lengyel légierő közleménye szerint a radarok nem észlelték az ország légterének megsértését az elmúlt éjjel sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából.

A kráter környékéén műanyag- és fémmaradványokat találtak, melyek talán egy régi motorhoz és propellerhez tartozhatnak, de vizsgálat még zajlik. Egy helyi férfi biztonsági kamerája videóra vette a robbanást.

