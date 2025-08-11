Százezrével keringenek kínai nőkről titokban készült szexuális tartalmú felvételek az interneten

Kínában tömegesen fényképeznek vagy filmeznek le nőket magán- és nyilvános terekben (mosdókat is beleértve), hogy aztán a felvételeket az interneten terjesszék vagy értékesítsék. A szexuális tartalmú képeket, amelyeket gyakran hétköznapi tárgyakba rejtett kamerákkal készítettek, sok esetben népes csoportokban osztják meg az interneten.

Az egyik nő, akinek a kínai Jimu News számolt be a történetéről, miután a hálószobájában rejtett kamerát talált, először abban reménykedett, hogy lesz ésszerű magyarázat az egészre. Arra is gondolt, hogy a kamerát a barátja helyezhette oda, hogy rögzítse közösen, boldogságban töltött napjaikat. Később a nő azonban megtudta, hogy a barátja nemcsak róla és a barátnőiről készített lesifotókat, hanem máshol, más nőkről is, majd ezeknből mesterséges intelligencia segítségével pornográf képeket generált. Miután a nő szembesítette barátját ezzel, ő „kegyelemért könyörgött”, majd dühös lett, amikor az nem volt hajlandó megbocsátani neki.

Az egyik, ilyen felvételek megosztására használt csoport a Telegram végpontok között titkosított üzenetküldő alkalmazáson „MaskPark tree hole forum” néven működik, és akár több mint 100 000, többnyire férfi tagja van.

A botrány felháborodást váltott ki a kínai közösségi médiában, és vitákat indított el az online zaklatás elleni küzdelem kihívásairól. A kínai szabályozó hatóságok ugyan jogosultak fellépni az online szexuális zaklatások és visszaélések ellen, de mindenekelőtt a politikailag érzékeny információk cenzúrázására összpontosítanak. (via Guardian)