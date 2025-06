Miféle bosszúfantázia hajthatta a grazi merénylőt?

Háromnapos nemzeti gyászt tartanak Ausztriában. Az osztrák zászlók félárbocon a hivatalok homlokzatán, sok középületen kint a fekete lobogó, országszerte megemlékezéseket tartanak, gyertyákat gyújtanak. Bécsben szerdán 10 órakor gyászpercet tartottak, zúgott a Szent István Székesegyház Pummerin harangja, és leállt egy percre a 900, úton lévő jármű a közösségi közlekedésben. Megrendült ország és megrendült politikusok, akik néhány napra félretették a konfliktusaikat, és példátlan fegyelemmel egységesen és egyet kommunikálnak.

Június 10-e egy átlagos keddnek indult, és csak néhány perccel 11 óra előtt derült ki, hogy Ausztria második világháború utáni történelmének legbrutálisabb napja lesz, a legtöbb áldozatot követelő tömeggyilkosságával. Az iskolai lövöldözésről, amiben egy 21 éves volt diák végzett kilenc diákkal, egy tanárral, majd saját magával is, kedd este óta sem tudunk sok újat. A fő kérdések maradtak.

Hogyan juthatott fegyvertartási engedélyhez a fiatal?

Történtek-e ezzel kapcsolatban mulasztások, például a pszichológiai alkalmassági teszt esetében?

Volt-e bármilyen hivatalnak, amivel az elkövető az iskolaelhagyása óta találkozott, például a munkaügyinek, tudomása arról, hogy mentális problémákkal küzd?

Igazak-e a bulvárlapnak, a Kronen Zeitungnak az értesülései, hogy volt iskolájában az elkövető sorozatos zaklatásnak (bullying/mobbing) volt kitéve a társai részéről, és ezért akart bosszút állni azzal, hogy két évvel a tanulmányai megszakítása után a volt osztálytermében (és egy másikban) lelőtt több ismeretlen fiatalt?

Amit tudunk

Arthur A. örmény apa és osztrák anya fia, osztrák állampolgár. Merényletét szemmel láthatólag régebb óta tervezte. Három hónapja hetente többször egy lövészegyesületbe járt lőni tanulni – talán ez magyarázza azt is, miért tudott a pár perces akciója alatt ennyi halálos áldozatot szedni és több tucatnyi embert megsebesíteni egy sörétes puskával és egy pisztollyal. Az utóbbit egyébként a támadás előtt néhány nappal szerezte be. A Graz kertvárosában lévő lakásban – ahol az őt és a bátyját egyedül nevelő édesanyjával lakott – az anyukájának írt búcsúlevélen kívül egy működésképtelen csőbombát és egy bombatámadásra kidolgozott tervet is találtak.

Nem volt büntetett előéletű, nem volt a hatóságok látóterében, vagyis megfigyelés alatt sem állt.

Az iskolai történések rekonstrukciója zajlik még, a rendőrség viszont már nyilvánosságra hozta az intervenciójával kapcsolatos időbeli adatokat.