Kalifornia kormányzója beperli a Trump-kormányt

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó megerősítette: beperli a Trump-kormányt, amiért az bevetette a Nemzeti Gárdát Los Angeles városában – szemlézi a BBC az X-en megjelent bejegyzést.

Donald Trump pontosan erre játszott. Előbb szította a feszültséget, aztán hatáskörét átlépve mozgósította a Gárdát. Az ő parancsa nem érvényes Kaliforniában. Bármelyik állammal megtehetné ugyanezt, ezért bepereljük.

Newsom már korábban kifejtette, hogy alkotmányellenesnek tartja a bevetést, és kedden beadják a keresetet.

Donald Trump elnök kezdeményezésére a szövetségi kormány átvette a rendelkezést a kaliforniai Nemzeti Gárda egységei felett, és 2000 fegyverest vezényeltek ki a rend helyreállítása érdekében. A Nemzeti Gárda a többi között könnygázt és a 2006-os, 2007-es zavargások során Magyarországon is megismert gumilövedékeket vetett be. Utóbbiak egyike egy külföldi tudósítót is eltalált a lábán, miközben élőben jelentkezett be egy tévéadásba.

Karen Bass Los Angeles-i polgármester békés viselkedésre kérte a tüntetőket, Eleni Kounalakis kormányzó-helyettes pedig szintén azt kérte, ne adják meg Trumpnak azt a káoszt, amit az látni szeretne. Még több reakciót olvashat magyar idő szerint vasárnap reggeli összefoglalónkban.

A napok óta zajló tüntetések a Trump-kormány bevándorláspolitikája elleni tiltakozásként indultak, miután az állami hatóságok rajtaütésekbe kezdtek. Szombat éjszakáról fosztogatásokról is érkeztek hírek, és kezdetleges barikádok emelése mellett egy taxiként bérelhető önvezető autót is meggyújtottak (lásd nyitóképünket).