XIV. Leó pápa hivatalosan is elmagyarázta, miért ezt a nevet választotta

XIV. Leó pápa szombaton először beszélt a bíborosoknak pápaként, ahol elmondta, hogy folytatni szeretné Ferenc pápa munkáját, amellyel az egyházat a misszionárius munka felé fordította, minél nagyobb együttműködést szeretne az egyházi vezetők között és minél közelebb lenni a marginalizáltakhoz.

Leó pápa elmondta, hogy továbbra is azt az utat szeretné követni, amellyel az egyház megkezdte a modernizáció felé fordulást a hatvanas években, és több célt is idézett Ferenc pápa 2013-as, Evangelii Gaudium, vagyis Az evangélium öröme című buzdításából, amelyben az előző pápa először írt részletesen arról, milyen egyházat szeretne.

Ferenc mesterien és konkrétan fektette le a célokat.

– mondta Leó pápa.

Elmagyarázta azt is, miért a Leó nevet választotta. Ahogy eddig is sejthető volt, XIII. Leó, a nagy társadalmi reformer pápa után vette fel a nevet. XIII. Leó írta meg Rerum Novarum nevű enciklikáját, amelyben a munkások jogaiért és szociális ügyekben állt ki az ipari forradalom idején. XIV. Leó szerint most azt A.I. forradalom hajnalán vagyunk, és ismét kihívások érik az emberi méltóságot, igazságot és munkát. Szerinte egy egyház mindenkinek válaszként ajánlja a társadalmi tanítások kincstárát.