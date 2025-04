Adminisztratív hiba miatt deportálták a salvadori horrorbörtönbe – Trumpék nem akarják hazahozni

Kilmar Ábrego García 2011-ben lépett be illegális bevándorlóként az Egyesült Államokba. Az akkor 16 éves fiú a családjával a bandák fenyegetése miatt kényszerült elhagyni szülőhazáját, El Salvadort. 2019-ben akadt fent a hatóságok hálóján: harmadmagával fogták el egy üzlet parkolójában Az idegenrendészeti eljárás során felvetődött a gyanú, hogy a hírhedt salvadori banda, az MS-13 (vagy Mara Salvatrucha) New York-i lerakatának tagja, miután az egyik társa, akivel elfogták, ellene vallott. A férfit, aki soha nem élt New Yorkban, végül nem vádolták meg bűnszervezetben való részvétellel, sem más bűncselekménnyel, sőt, az amerikai bevándorlásügyi bíróságtól védett jogállást kapott, miután megállapították, hogy visszatoloncolása esetén fennáll a veszélye annak, hogy a bűnözők célkeresztjébe kerül.

Ezzel a menekült státusznál ugyan gyengébb jogállást szerzett, de így is szabadon tartózkodott és vállalhatott munkát az Egyesült Államokban.

2020-ban gyermeke született: a most 5 éves, fogyatékkal élő fia amerikai állampolgár, ahogy a felsége is, akinek előző kapcsolatából még két gyermeke született, őket közösen nevelik az északkeleti Maryland államban.

A család élete 2025. március 12-én dőlt romba. Ábrego García épp autista és hallássérült fiával ült az autójában, amikor megállították a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) emberei, akik közölték vele, hogy a „migrációs státusza megváltozott”. A hatóságok megvárták, amíg a verbális kommunikációra képtelen kisfiúért az édesanyja a helyszínre jön, majd bilincsbe verve elvezették a férfit. A család ekkor látta utoljára őt, akiről a kormány azt állította, hogy egy megbízható informátor az MS-13 egyik vezető tagjaként azonosította, ezért a letartóztatása után mindössze három nappal visszaküldték oda, ahonnan 14 éve elmenekült: El Salvadorba.

Upszi!

Mindez akkor derült ki, amikor a feleség felismerte a férjét a tetoválásairól és a sebhelyeiről a salvadori elnök, Nayib Bukele által közzétett felvételeken. Innen tudható, hogy a férfi egy gulágszerű salvadori börtönkomplexumban van: az USA évi hatmillió dollárt fizet azért, hogy ide szállíttassa a kitoloncolt bűnözőit. A bevándorlási hivatal elismerte, hogy Ábrego García esetében „adminisztratív hiba” történt, de a Fehér Ház ragaszkodik hozzá, hogy erről szó sincs,

egyúttal közölték: nincs mód arra, hogy a büntetlen előéletű, Amerikában legálisan tartózkodó és munkát vállaló családapát – akinek bírói végzése van arról, hogy nem toloncolhatják El Salvadorba – hazahozzák.

Ábrego García felesége jogi útra terelte az ügyet, amelynek nyomán egy szövetségi bíró kimondta: jogtalan volt a deportálás, de Trumpék fellebbeztek, így az alkotmánybírósági feladatokat is ellátó Legfelsőbb Bírósághoz került az eset. A testület egyhangú döntéssel arra utasította az amerikai kormányt, hogy „segítse elő” a férfi szabadon bocsátását, de az ítéletben kitértek arra is, hogy az alkotmány nem a bíróságokat, hanem az elnököt ruházza fel döntési jogkörrel külpolitikai kérdésekben.

Donald Trump kezdetben azt mondta, tiszteli a Legfelsőbb Bíróságot, amely, ha azt kéri tőle, hozzon vissza valakit, akkor annak eleget fog tenni. Pam Bondi legfőbb ügyész később arról beszélt, hogy egy El Salvadorban tartózkodó salvadori férfival szemben nem tudnak eljárni, mára pedig a kormányzat egyértelművé tette, hogy nem tervezik hazahozni a férfit.

Ha valaha is visszakerül az Egyesült Államokba, ismét ki fogják toloncolni. Soha nem fog az Egyesült Államokban élni

– mondta a Fehér Ház szóvivője a férfiről, akit terroristának és nőverőnek nevezett.