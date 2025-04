Hajtóvadászat indult Németországban, miután három holttestet találtak egy házban

Hajtóvadászat indult Németország nyugati részén, miután három holttestet találtak egy lakóépületben a Westerwald tartományban fekvő Weitefeld településen. A gyanúsított elmenekült, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, és jelenleg is szökésben van – közölte a német sajtóval a rendőrség szóvivője.

A hatóságok arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, és figyelmeztették őket, hogy ne vegyenek fel stopposokat – számolt be róla a helyi média. A halálos áldozatokkal kapcsolatban egyelőre nem közöltek részleteket. A Bild szerint egy különleges bevetési egység is a helyszínen van, és rendőrségi helikoptert is bevetettek a kereséshez. A körülbelül 2200 fős Weitefeldet lezárták, az oda belépő és onnan távozó járműveket ellenőrzik.

A Bild információi szerint a segélyhívás hajnali 3:45-kor érkezett (közép-európai idő szerint). A helyi média szerint a rendőrség úgy nyilatkozott, hogy az eset egy családi házban történt, az áldozatok között két férfi és egy nő van. A rendőrség szóvivője nem zárta ki, hogy gyermek is van az áldozatok között.

Weitefeld polgármestere, Karl-Heinz Kessler a Der Spiegelnek azt mondta: sosem gondolta volna, hogy ilyesmi történhet az ő közösségében. „Itt mindenki ismeri egymást a faluban” – fogalmazott Kessler, aki szerint a házban egy nő, egy férfi és egy tinédzser fiú lakott, írja a BBC.