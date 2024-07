Izraeli védelmi miniszter: Tízezer új katona kellene

Yoav Gallant, Izrael védelmi minisztere arról beszélt, hogy további tízezer katonára lenne szüksége az országnak. Gallant az Al Jazeera szerint megoldást is talált erre, a hiányzó katonák közül 4800-at az eddig hadkötelezettség alól mentességet élvező ultraortodox közösség adna. Erre az ad lehetőséget, hogy az izraeli legfelsőbb bíróság nemrég úgy döntött, az ultra-ortodoxférfiakat is be lehet sorozni a hadseregbe.