Több embert keresnek Svájcban a heves esőzés okozta földcsuszamlás után

Svájcban több ember eltűnt a délkeleti Ticino kantonban egy földcsuszamlást követően, amelyet az alpesi ország nagy részét szombat óta sújtó özönvízszerű esőzés okozott – közölte a rendőrség vasárnap. A heves zivatarok földcsuszamlást okoztak Fontana térségében (a kanton északnyugati részén), és emberek eltűnését jelentették – írta közleményében az olasz nyelvű kanton rendőrsége, további részletek ismertetése nélkül. A mentési munkálatok a rossz időjárási viszonyok miatt különösen nehezek – számolt be az idézett forrás.

A hatóságok vasárnap kora reggel felhívást tettek közzé a Maggia folyó közelében lévő házak kiürítésére Prato-Sornico és a Maggia-völgy lakói számára, ahol az eltűnteket keresik. Az utakat lezárták, és a folyó mentén lévő kempingeket kiürítették – közölte a kantoni rendőrség. Egy hidat is elmosott a víz, elzárva egy utat a kantonban.

Four people are missing after catastrophic flooding, caused by severe thunderstorms, hit southern Switzerland yet again. Upper Valais, including Saastal, Goms, Zermatt, and Getwing, has been severely affected. The storms caused flooding, landslides, and debris flows in the… pic.twitter.com/HpNuc9W6SC

