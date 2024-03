Sárból, agyagból és hamuból festett képeket a fronton az ukrán képzőművész

Oleg Bazylewicz ukrán képzőművész és író egészen új kifejezési formákat talált, miután szolgálatra jelentkezett az ukrán hadseregbe az orosz inváziót követően. Az 59 éves férfi egy tüzérségi üteg parancsnokhelyetteseként szolgál főhadnagyként, de a fronton időt szakított arra is, hogy ceruzával, szénnel grafikákat készítsen, vagy épp akvarelleket fessen.

Ez változott meg egy esős nap végén, amikor a művész rájött, hogy a sárral is tud bánni: az is alkalmas műalkotások létrehozására.

– idézte fel heurisztikus élményét a főhadnagy, aki a Donyecki és a Zaporizzsjai területen szolgált; mindkettőben kifejezetten kegyetlen harcok dúltak.

Sárból, agyagból és hamuból készült műveiből márciusban nyílt kiállítás a tizenegyedik századi Szent Szofia székesegyházban. Bazylewicz most Kijevben van, egy műtét miatt, amelynek kincs köze a háborúhoz.

