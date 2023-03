Lengyelország MiG-29-eseket ad Ukrajnának

Andrzej Duda lengyel elnök csütörtökön bejelentette, hogy Lengyelország négy darab MiG-29-es vadászgépet szállít le Ukrajnának a következő napokban – írja a Guardian. Duda hozzátette, hogy a repülőket most készítik elő a szállításhoz, és elmondta azt is, hogy további gépeket is átnéznek, hogy alkalmasak-e a bevetésre.

Prezydent @AndrzejDuda: W ciągu najbliższych dni przekazujemy 4 samoloty MiG-29 na Ukrainę.

Jak dodał PAD, pozostałe maszyny są serwisowane i przygotowywane do przekazania. Zastąpimy je dostawami koreańskich FA-50 i amerykańskich F-35 pic.twitter.com/m63OLkwM7y — Karol Darmoros 🇵🇱 (@KarolDarmoros) March 16, 2023