150 ezer rubeles pénzbüntetésre ítélték Mikhail Abdalkin szamarai képviselőt, amiért spagettit aggatva a füleire hallgatta Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédét a számítógépe előtt február 24-én, az orosz-ukrán háború megindításának első évfordulóján.

A politikust a hadsereg rossz hírnevének keltése miatt ítélték el, ami önálló büntetőjogi tényállás lett az orosz jogban. Abaldkin nem ismerte el „bűnösségét”.

The court fined Samara deputy Mikhail Abdalkin for 150 thousand rubles for watching Putin’s address with noodles on his ears.

The deputy was found guilty of “discrediting the Russian army”.

Abdalkin did not admit his guilt.

