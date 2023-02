„Aki csak tud, imádkozzon értük” – így mentette meg négy kisgyerekét egy magyar anya a földrengés helyszínén

A poklok poklát élte át a törökországi Gölbaşı városában Ildikó és négy gyermeke. Épphogy sikerült kimenekülniük az otthonukból, mielőtt az összeomlott. A nő saját testi épségét sem kímélve védte meg a gyermekeit, de a traumát egy életre magukkal viszik. A helyzet még most is kritikus a környéken, és bár az anyának egyre fogy az ereje testileg és lelkileg is, próbál helytállni. Megrázó részletek egy magyar család tragédiájáról.

A poklok poklát élte át a törökországi földrengés helyszínén egy magyar édesanya és négy gyermeke. A családnak mindene odaveszett a katasztrófában, elmondásuk szerint „isteni szerencsének” köszönhetik, hogy egyáltalán túlélték az esetet. Napokkal a tragédiát követően is a történtek hatása alatt állnak, és rettegnek az újabb földmozgásoktól.

A család az egyik legsúlyosabban érintett területen, Adimayan tartományban tartózkodik, ahol gyakorlatilag a teljes infrastruktúrát megsemmisítette a természeti csapás, így elmenekülni sem tudnak. Mivel a régióban folyamatosak az áramkimaradások, a telefonokat csak bizonyos időközönként használják, hogy ne merüljenek le, így a 24.hu közvetetten, a bajba jutott családanya testvérén keresztül tudta felvenni velük a kapcsolatot.

Ildikó négy gyermekével – akik közül a legidősebb is csak 8 éves – és török származású férjével alig három hónapja költözött Németországból Gölbaşı városába.

A testvérem elmondása szerint, amikor a földrengést megelőző este mentek haza, az ég furcsán beborult, és az illat is más volt odakint, mint általában, aminek akkor nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget

– nyilatkozott lapunknak Enikő, a nő húga.

A földrengés helyi idő szerint a hajnali órákban történt. Mindenki aludt. Amikor elkezdődött, Ildikó elsőre azt hitte, hogy egy repülő csapódott be az épületbe, de sok ideje nem volt ezen gondolkozni, mert másodpercekkel később a falak elkezdtek összedőlni, ők pedig az ágyakkal együtt felborultak. Mindenki sikított és ordított, nagyon nehezen, négykézláb tudtak eljutni a kijárathoz, ami addigra már szinte teljesen beomlott. Egy kis lyuk maradt rajta, ezen dobálta ki az anya a gyerekeit. Mint mondta, ő maga sem tudja, honnan volt rá ereje. Férje nem volt velük, mert pont a napokban utazott vissza a költözésből visszamaradt személyes holmikért Németországba, így egyedül kellett cselekednie.

Miután kínkeservesen kijutottak a fejük felett éppen darabjaira hulló házból, a nő egymásra fektette a gyermekeit, majd ő is rájuk feküdt, így védelmezve őket. Remegett a föld, körülöttük kártyavárként dőltek össze az épületek. Abban a pillanatban mindannyian azt hitték: meg fognak halni. Ha Ildikónak nincs ekkora lélekjelenléte, valószínűleg nem is élik túl a katasztrófát.

Folyamatban van a mentőakció tervezése

A tragédia óta sokan a még épen maradt autókban húzták meg magukat, mások az utcán gyújtottak tüzeket, és azok mellett melegednek a mínuszokban. Ildikóékat a négy gyermek miatt egy közeli hegyi menedékházban helyezték el, összesen 12-en vannak ott. Hétfőn délután, amikor 12 órán belül a második, nagy erejű földrengés rázta meg a térséget, fejvesztve menekültek ki mindannyian az épületből. Ezt is megúszták.

Az első órákban élelem és ivóvíz híján voltak. Ugyan a téli hideg a mentést nehezíti, nekik éppen az hozott némi szerencsét, hogy korábban esett a hó, így azt olvasztották ki, hogy tudjanak inni.

A család többi tagjával csak hétfőn délután, bő fél nappal a földrengésről szóló hírek megjelenése után tudták felvenni a kapcsolatot. Addig férje és a Magyarországon élő családtagok is csak reménykedni tudtak abban, hogy nem esett bajuk, miközben egyre nőtt a halálos áldozatok száma. A hozzátartozók számára minden egyes perc végtelennek tűnt.

A történtek óta én sem tudok aludni, egyfolytában nézem a török oldalakat, hogy mik a fejlemények. A testvéremmel próbáljuk tartani a kapcsolatot folyamatosan, de ez rettenetesen nehéz nemcsak az áramkimaradások miatt, hanem azért is, mert csak a WhatsApp szolgáltatás működik, az is akadozva. Van úgy, hogy órákig nem tud válaszolni az üzeneteimre, ami aggasztó. Borzasztó, hogy itthon tehetetlenek vagyunk. Csak várunk és imádkozunk, hogy valahogy épségben túléljék ezt az egészet és el tudjanak onnan jönni

– mondta Enikő.

Hozzátette, miután a család életjelet adott magától, azonnal felvették a kapcsolatot a török és a magyar konzulátussal is. Az utóbbi rendkívül segítőkész, szintén telefonon vannak kapcsolatban Ildikóval, de ha éppen nem érik el, akkor a húgát keresik itthon. Úgy tudni, hogy már szervezik a kimentésüket a területről, de egyelőre megközelíthetetlen a város, így egyébként a nő férje sem tud odautazni minden akarata ellenére. Arról nincs még információ, hogy hova szállítanák onnan őket, ebbe valószínűleg a családnak is lesz beleszólása. A konkrétumokkal kapcsolatban lapunk kereste a külügyminisztériumot, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

A két egymást követő hatalmas rengéssel egyébként nem ért véget a természeti csapás, azóta is folyamatosak a kisebb földmozgások, még csütörtökön reggel is tartottak. Akármikor megremeg a család alatt a talaj, halálfélelmük van. Más magyar érintettről ők nem tudnak, de a nő férjének rengeteg hozzátartozója életét vesztette a katasztrófában.

Halálfélelemben is próbál erős maradni

Ildikó a napokban többedmagával járt a korábbi otthonuknál, amire rá sem lehet ismerni, csak egy romhalmaz maradt belőle. Csupán néhány személyes holmit és némi élelmiszert tudott elhozni onnan, de gyakorlatilag mindenük odaveszett. Az odavezető úton minden tele volt vérrel, és sok holttest hevert még a házak mellett, miközben a mentőcsapatok folyamatosan túlélők után kutatnak.

Azt mondja,

ez a katasztrófa ép ésszel felfoghatatlan, a látvány feldolgozhatatlan.

Ugyan a család kap ételt, azt nagyon be kell osztaniuk. A gyerekek folyamatosan éhesek, és még mindig kilátástalannak érzik a helyzetüket. Az utak is megsemmisültek, így a városba gyakorlatilag se ki, se be nem lehet menni.

Ahogy telnek-múlnak a napok, Ildikónak is fogy az ereje, lelkileg is nagyon megviselték a történtek. Testvére szerint folyamatos pánikrohamokkal küzd, de próbálja erősnek mutatni magát a kicsik előtt. Még szerdán napközben is sírva telefonált haza, hogy rettegnek, halálfélelmük van. Ildikó a gyerekeinek az életét egyszer már megmentette, de továbbra is biztonságban akarja tudni őket, amit most nem érez garantáltnak. Nem tudják, hogy mi lesz holnap.

Enikő azt mondja, aki nem élt át hasonlót, átérezni sem tudja azt a traumát, amit a testvére és a gyerekei az utóbbi napokban átvészeltek.

Arra a kérdésre, hogy a magyarok milyen módon tudnak esetleg segíteni a családon, Enikő azt felelte,

aki csak tud, imádkozzon értük.