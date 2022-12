Az ukránok szerint azért rombolják le a mariupoli színházat az oroszok, hogy eltüntessék a bűnjeleket

Az orosz erők megkezdték a mariupoli színház lerombolását, amelyre korábban halálos légicsapást mértek, több száz civil halálát okozva – közölte a város elüldözött ukrán polgármesterének egyik asszisztense. Petro Andrijuscsenko szerint a megszálló hatóságok így próbálják eltussolni a háborús bűncselekményt, amelyet március 16-án a légitámadással elkövettek.

Az Amnesty International megvizsgálta a támadás körülményeit, és arra jutott, hogy az orosz erők háborús bűnt követtek el azzal, hogy szándékosan célba vették az épületet, annak ellenére, hogy tudták, civilek százai húzódnak meg ott.

Olekszandr Tkacsenko ukrán kulturális miniszter szerint a lépés

Az orosz megszálló hatóságok eredetileg azt tervezték, hogy érintetlenül hagyják a színház homlokzatát, és csak az épület többi részét rombolják le – mondta Andrijuscsenko.

Drama Theater in Mariupol does no longer exist. This is attempt to hide forever the evidence of the deliberate killing of Ukrainians by russians. The aggressor-country doesn't even try to hide its intentions to erase everything 🇺🇦No amount of lies can help escape justice @UNESCO pic.twitter.com/iM7GjWsNAz