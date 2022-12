Beszakadt a tó jege, szörnyet halt három kisfiú Angliában

Meghalt egy nyolc-, egy tíz- és egy tizenegy éves kisfiú, miután vasárnap délután beszakadt alattuk a tó jege az angliai Solihullban – írja a rendőrségre hivatkozva a Sky News. A negyedik, hatéves kisfiú, akinek az életét sikerült megmenteni, továbbra is kritikus állapotban van.

A baleset következtében mind a négy fiú szíve leállt, mire a mentőcsapatok kihízták őket a jeges vízből. Az elsődleges keresésben részt vevő egyik rendőrtiszt maga is enyhe hipotermiát szenvedett, ezért kórházba szállították. Ő már jól van.

A kutatás egész éjszaka zajlott, és hétfőn is tart, mert meg nem erősített jelentések szerint akár hat gyermek is beleeshetett a tóba. Richard Harris rendőr főfelügyelő hétfőn dél körül azt mondta, hogy még mindig próbálják kideríteni, hogy pontosan mi is történt, de további eltűnt személyekről nem kaptak értesítést.

A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a keresés a jelenlegi szakaszában már nem mentési művelet. Mindaddig folytatják azonban a keresést, amíg száz százalékig nem lesznek biztosak benne, hogy nincs további áldozat. Azt a rendőrség szerint egyelőre nem lehet tudni, mennyi ideig maradtak a jeges vízben a kimentett fiúk.

Richard Stanton területi tűzoltóparancsnok arra bíztatta a szülőket, hogy emlékeztessék gyermekeiket a befagyott víz veszélyeire.

Arra kérjük a felnőtteket és gyerekeket, hogy maradjanak távol a nyílt vízektől. Semmi esetre se merészkedjenek jégre, függetlenül attól, hogy milyen vastagnak vagy biztonságosnak vélik

– fogalmazott.