Tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban Moszkvánál

Tűz ütött ki az egyik legnagyobb bevásárlóközpontban Moszkva közelében péntekre virradóra, legalább egy ember életét vesztette, közölték a helyi hatóságok. A tűz következtében a Himkiben található Mega bevásárlóközpont épületének teteje beomlott, megnehezítve a tűzoltók munkáját, írja az MTI.

A hatóságok szerint a lángok mintegy hétezer négyzetméterre terjednek ki.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022