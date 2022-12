Putyin meglátogatta a felrobbantott büszkeségét

Talán még soha nem volt olyan közel a frontvonalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnök, mint most, amikor a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi-hídhoz látogatott, ahol pár hónapja rejtélyes robbanás miatt a tengerbe zuhant a fél útpálya, a vasúti síneket pedig az olajszállító tartálykocsik égése tette tönkre. A hidat 2018-ban maga Putyin adta át, megteremve a 2015-ben elfoglalt Krím szárazföldi összeköttetését Oroszországgal. Felrobbantása érzékeny veszteség az oroszoknak, mivel az egyik fő utánpótlás-szállító útvonala az déli megszállt területek, Herszon irányába. Putyin azt szeretné, ha nyárra teljesen helyreállítanák a hidat.

A Kercsi-híd több mint 300 kilométerre van a frontvonaltól, Ukrajna rendelkezésére álló rakéták hatótávolságán kívül.

Putin visited Kerch bridge in occupied Crimea. Asking minister to repair railway part of the bridge “until the middle of the season”(mid July) pic.twitter.com/cZeeQKoZFM

— Liveuamap (@Liveuamap) December 5, 2022