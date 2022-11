Moldova jelentős része is áram nélkül maradt az orosz rakétázás miatt

Az ukrajnai energetikai infrastruktúrát ért szerdai orosz rakétatámadások miatt Moldova jelentős része is sötétségbe borult – jelentette be a Twitteren Nicu Popescu külügyminiszter. Az áramkimaradás érinti a fővárost, Kisinyovot és magát a külügyminisztérium épületét is. Popescu hozzátette: berendelték az orosz nagykövetet és magyarázatot várnak.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.

Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022