Állítólag Lavrovot kórházba szállították a G20-as csúcs előtt, az oroszok tagadják

Alighogy landolt a gépe Indonéziában, máris kórházba szállították Szergej Lavrov orosz külügyminisztert – jelentett az AP az indonéz hatóságokra hivatkozva. Lavrov a G20-as csúcsra érkezett, ahova Vlagyimir Putyin orosz elnök küldte maga helyett és ő vezeti az orosz küldöttséget. Állítólag szívproblémák okozták a panaszt, de egyéb részletet egyelőre nem tudni.

Az oroszok tagadják az egészet, szerintük „fake news”, legalább is a külügyi szóvivő szerint. Maria Zaharova egy videót is közzétett Telegram-oldalán, amelyen Lavrov látható, amint a Balin lévő szállodai lakosztálya előtt egy asztalnál dolgozik, és állítólagos kórházba szállításának hírére reagál.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022