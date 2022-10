Képeket közölt az ukrán védelmi minisztérium az éjszakai zaporizzsjai csapásról

Képeket posztolt a Twitteren az ukrán védelmi minisztérium az éjszakai rakétatámadás közvetkezményeiről. A támadásban egyes hírek szerint tizenketten, más híradások szerint tizenheten vesztették életüket. Sokan megsérültek, az anyagi kár szemmel láthatóan jelentős.

Another russian missile strike on the city of Zaporizhzhia. 17 civilians were killed.

If #UAarmy had modern Western anti-missile systems, we could have prevented such tragedies. pic.twitter.com/6mTHlFshF9