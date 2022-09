Új felvételt tettek közzé az orosz erők iziumi központjáról, ahol foglyokat kínoztak. Izium városát alig egy hete foglalták vissza az ukránok, amely hat hónapig volt orosz megszállás alatt. A város mellett egy hatalmas tömegsírt találtak, amelynek feltárása jelenleg is zajlik.

New footage from a Russian torture prison in #Izium. pic.twitter.com/ZPePhm1jUr

