„A megszállóknak meg kell tanulni, hogy kell átúszni a Dnyeper folyón”

Önbizalomtól duzzadó dörgedelmet zúdított az orosz csapatokra Mihailo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója a Twitteren szerdán. Arról a helyzetről ír, hogy több jelentés szerint az ukrán erők ellentámadásra készülnek a déli fronton, Herszon városát is visszavennék, ez okból az utóbbi napokban több tüzérségi támadást is intéztek a város alatt folyó Dnyeper hídjai ellen (elvágva az oroszok visszavonulási útvonalait).

Podoljak arról ír, az oroszok magyarázhatják, hogy elfognak minden ukrán rakétát, a valóság elől ők sem menekülhetnek el. A címben jelzett mondattal folytatta, tehát az orosz megszállóknak meg kell tanulni átúszni a folyamot, nyilván azért, mert nem marad ép híd a visszavonulásra (arról nem ír, hogy azért csónakokon még át lehet kelni a túlpartra). Alternatívaként Herszon városának feladását ajánlja, hozzátéve: „Nem lesz harmadik figyelmeztetés.”

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.

