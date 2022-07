Ki lesz Boris Johnson utóda?

Az új tory vezető kiválasztása a következőképpen zajlik:

Minden jelöltnek legalább húsz támogatóra van szüksége a parlament alsóházának képviselői közül, a jelentkezés határideje július 12., este hat óra.

A tervek szerint július 13-án, csütörtökön bonyolítják le a szavazás első körét (még mindig csak a képviselők között), amelyben a 30-nál kevesebb szavazatot kapó jelölt automatikusan kiesik.

Július 14-én jön a következő forduló, itt a legkevesebb szavazatot kapó jelölt fejezi be a versenyt, majd július 18. és 21. között újabb fordulókat tartanak, hogy végül két jelölt maradjon.

Ők júliusban és augusztusban kampányt folytatnak, majd a Konzervatív Párt teljes tagsága levélben szavaz a kedvencére.

A konzervatívok új vezetőjét és így az új brit miniszterelnököt szeptember 5-én jelentik be.

Rishi Sunak

Az egészen múlt keddig pénzügyminiszterként dolgozó Rishi Sunak a bukmékerek favoritja: július 11-én több mint 30 százalékos eséllyel jósolták őt győztesnek, megelőzve ezzel négy másik pályázót. A 42 éves Sunak lemondása nagy csapás volt Boris Johnson számára, akivel közeli szövetségesek voltak, és lépése kétségtelenül hozzájárult Johnson két nappal későbbi lemondásához. Sunakkal kapcsolatban már jó ideje pedzegették, hogy ő lehet a konzervatívok következő vezetője, ugyanakkor több folt is esett már a politikai renoméján. A Southampontban élő, indiai szülők gyerekeként középosztálybeli családba születő Sunak előbb a Goldman Sachsnál, majd két fedezeti alapnál dolgozott, és tekintélyes vagyonra tett szert. Felesége Akshata Murty, India egyik leggazdagabb emberének a lánya, aki, mivel hivatalosan nem rendelkezik lakóhellyel Nagy-Britanniában, évente több millió fontnyi adó alól mentesül az apja cégéből fizetett osztalék után. Emiatt Sunakot számos bírálat érte, ahogy amiatt is kritizálták, hogy a politikus még akkor is megtartotta az amerikai zöldkártyáját, miután kinevezték pénzügyminiszterré. A közvélemény úgy számolt, hogy Sunak a botrányok miatt elveszítette a lehetőségét annak, hogy a konzervatívok élére kerüljön és miniszterelnök legyen, ez azonban most mégis megtörténhet.

Penny Mordaunt

Bár a fogadóirodákban Sunak vezet, a Conservative Home című, magát Nagy-Britannia vezető független konzervatív hír- és elemzőoldalaként meghatározó honlap felmérésén Penny Mordaunt kapta a legtöbb szavazatot. Ez arra is utalhat, hogy a toryk nem szeretnének olyan embert látni vezetőként, aki Johnson belső köreiből érkezik. A 49 éves Mordaunt a kétezres évek eleje óta az alsóház tagja, 2010-ben pedig belépett a brit haditengerészethez tartalékosként. Mordaunt korábban azt mondta, azután kezdte el érdekelni a politika, hogy az egyetem előtt egy évet Romániában dolgozott kórházakban és árvaházakban közvetlenül az 1989-es forradalom után. Theresa May kormányában egymást követően három posztot is betöltött: nőügyi és esélyegyenlőségi államtitkár, nemzetközi fejlesztési miniszter, majd védelmi miniszter – ez utóbbi poszton ő volt az első nő, igaz, csak 89 napig, May lemondásáig. 2021 szeptembere óta kereskedelempolitikai államtitkár.

Liz Truss

Az alsóházba 2010-ben beválasztott Liz Truss jelenleg egyszerre látja el a külügyminiszteri, valamint a nőügyi és esélyegyenlőségi államtitkári posztot, de foglalkozott már környezetvédelmi, pénzügyi és külgazdasági témákkal is. 2016-ban még azt mondta, szeretné, ha Nagy-Britannia az Európai Unió tagja maradna, mert az unió segít abban, hogy a gyerekek egészséges környezetben nőhessenek fel. 2017-ben viszont már arról beszélt, hogy a brexit mégsem járt olyan hátrányokkal, mint amilyenekre számítottak, viszont hozott több „új lehetőséget”. Az eleinte liberális demokrata Truss 21 évesen lépett be a Konzervatív Pártba, és szüleit úgy írta le, mint akik még a Munkáspárttól is balra állnak. Truss szereti magát Margaret Thatcher követőjeként feltüntetni, és már korábban is emlegették Johnson utódjaként. A külügyminiszter 2020-ban a transz jogokkal kapcsolatban is nyilatkozott, amikor kijelentette, nem szabadna biztosítani a jogot arra, hogy az emberek orvosi ellenőrzés nélkül más genderként azonosíthassák magukat.

Nadhim Zahawi

A Rishi Sunak helyére kinevezett, addig oktatási államtitkárként dolgozó Nadhim Zahawi egy nappal később többekkel együtt ott volt a Downing Street 10. szám alatti miniszterelnöki hivatalban, hogy rávegye a lemondásra Boris Johnsont. Az 1967-ben Bagdadban, kurd családba született Zahawi 11 éves volt, amikor szüleivel együtt Londonba menekült Szaddám Husszein rezsimje elől, mára mintegy 100 millió fontos vagyonnal rendelkezik. Zahawi és felesége birtokában több értékes ingatlan is van, a politikus egyik offshore cége pedig 20 millió fontnyi részvénnyel rendelkezik az Egyesült Királyság egyik vezető közvélemény-kutató cégében, a YouGovban, amelynek egyik társalapítója. A 2010 óta alsóházi képviselő és brit állampolgársággal rendelkező Zahawi szerint a brexit lehetővé tette a briteknek, hogy „szabadon éljenek”, és korábbi, oktatási államtitkári tapasztalatait előhívva azt szeretné, ha „arra összpontosítanánk, hogy a gyerekek gyerekek maradhassanak, miközben megvédjük őket attól, hogy a radikális aktivisták káros és nem megfelelő ostobaságokat kényszerítsenek rájuk”. Zahawi, aki a koronavírus-járvány csúcsán a vakcinák kiosztásáért is felelt, már elkezdte támadni elődjét is, mondván Sunaknak nincs igaza abban, hogy az adócsökkentés lehetősége „tündérmese” lenne.

További pályázók

A BBC megjegyzi, hogy a Conservative Home felmérésén egyetlen fehér férfi sem került be a legjobb öt közé. Mordaunt és Sunak között a második helyen például a Londonban, nigériai családba született, 42 éves Kemi Badenoch található, aki kormányzati munkája során foglalkozott esélyegyenlőséggel, vallásüggyel, valamint gyerek- és családügyi témákkal is, és öt évvel ezelőtt választották be az alsóházba.

Feltűnik még a listán Tom Tugendhat képviselő is, aki kormányzati munkát eddig még nem kapott. Korábban a brit haditengerészetnél szolgált, és a brit mellett francia állampolgársággal is rendelkezik. Szerdán elindított kampányában arról beszélt, hogy a családok krízishelyzetben vannak, és sokaknak nem elég a fizetése arra, hogy kihúzzák a hónap végéig. Tugendhat azt mondta, vele új kezdet jöhet a konzervatívok számára.

Bár jó ideig Jeremy Hunt korábbi egészségügyi minisztert is emlegették, mint Johnson utódját, úgy tűnik, a brit közvélemény kevésbé számol vele. Az egyik legnagyobb esélyesnek Ben Wallace védelmi minisztert tartották, ám ő még a verseny elindulása előtt bejelentette, hogy inkább a mostani munkájára kíván koncentrálni. Grant Shapps közlekedésügyi miniszter pedig szerdán visszalépett, és inkább beállt Sunak mögé.