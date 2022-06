Több mint 33 ezer orosz katona esett már el

Az ukrán védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb összesítését az orosz veszteségekről. Ezek szerint 33,6 ezer orosz katona esett el már Ukrajnában, ami jócskán meghaladja az afganisztáni háború szovjet áldozatainak számát. Afganisztán kudarcba fulladt szovjet inváziójában 26,6 ezer szovjet katona esett el közel tíz év alatt, és a történtek hozzájárultak a szovjet trendszer bukásához.

Az oroszok ezen kívül – többek között – 1468 tankot, 3577 páncélozott harci járművet, 745 tüzérségi eszközt, 216 repülőt, 181 helikoptert, 14 hajót vesztettek az ukránok számításai szerint.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of June 19, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Fkn6ZFDrwg

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 19, 2022