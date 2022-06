Kedden nem sikerült előrenyomulni az orosz erőknek

Folytatódik az orosz offenzíva Kelet-Ukrajnában. Kedden azonban egyetlen front sem sikerült az orosz szárazföldi erőknek előrejutni – közölte az Institute for the Study of War nevű agytröszt.

Az orosz erők feltehetően elfoglalták Szeverodonyeck városának nagy részét, az ISW azonban nem tudja megerősíteni, hogy a város egésze felett átvették volna az ellenőrzést.

Az oroszok átcsoportosították erőiket a Bahmuttól, hogy biztosítsák a hozzáférést a várostól északkeletre fekvő autópályákhoz, illetőleg, hogy veszélyeztessék az ukrán kommunikációs vonalakat

– közölte az intézet, hozzátéve, hogy az orosz csapatok valószínűleg a várostól északra fekvő állásokból próbálnak majd előrenyomulni Szlovjanszk és Kramatorszk felé.

Az orosz erők a jelentések szerint a Zaporizzsja régióból Herszon felé vonulnak, valószínűleg azért, hogy támogassák azokat a védelmi pozíciókat, amelyeket az ukrán ellentámadások fenyegetnek Mikolajiv és Herszon régió határán.

(Al Jazeera)