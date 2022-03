Moszkvai bíróság: A Facebook anyacége veszélyezteti Oroszország alkotmányos rendjét

A moszkvai Tverszkoj Bíróság szerint a Facebook anyacége, a Meta Platforms Inc. kereskedelmi tevékenység álcája alatt Oroszországban olyan tartalmakat terjeszt, amelyek az orosz állampolgárok elleni erőszakra szólítanak fel. Az amerikai Meta olyan anyagokat terjeszt az Orosz Föderáció területén, amelyek erőszakos szélsőséges akciókra szólítanak fel orosz állampolgárokkal szemben, sértik az orosz állampolgárok jogait, és veszélyt jelentenek az Orosz Föderáció alkotmányos rendjére – áll a bírósági döntésben. Az orosz hatóságok nagyon rászálltak a Metára, mióta nyilvánosságra került, hogy cég engedi az orosz megszállók elleni fizikai erőszak megjelenítését. Az orosz Legfőbb Ügyészség a bíróságon keresztül követelte a Meta szélsőséges szervezetként való elismerését. A Facebookot és az Instagramot le is tiltották, ám mint a bíróság most kimondta, az oroszokat azért nem fogják megbüntetni a letiltott platformok használatáért, amennyiben más törvénysértést nem követnek el.