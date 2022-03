Ezt maga Ben Wallace közölte a Twitteren. Szerinte félrevezető kérdéseket tett fel neki az ismeretlen kérdező, ezért gyanakodni kezdett és letette a telefont. Wallace szerint orosz dezinformációs kampányról van szó.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022