Az oroszok lebombáztak egy iskolát, legalább 21 ember meghalt

Orosz légicsapások találtak el egy iskolát a Harkiv melletti Merefában csütörtök hajnali fél négykor, írja a harkivi ügyészség a Telegramon. Legalább 21 ember meghalt, huszonöt megsérült, köztük tíz kritikus állapotban van. Merafa egy húszezres település, amit az éjjel kezdtek bombázni. Az iskola mellett egy közösségi központot és egy tudományos munkával foglalkozó intézményt is lebombáztak.

Унаслідок обстрілу росіянами Мерефи під Харковом загинула 21 людина, ще 25 поранені (10 — у тяжкому стані). Зруйнована школа, будинок культури та житлові будинки.

As a result of russian shelling of Merefa near Kharkiv, 21 people killed and 25 wounded (10 in critical condition) pic.twitter.com/fD4VNF1iHO

— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 17, 2022