Nem a New York Times-nak tudósított Ukrajnából a lelőtt amerikai újságíró

Bár a rendőrség közzétett egy újságírói igazolvány, amely szerint a lelőtt újságíró a New York Times tudósítója volt, a lap közleményében cáfolta, hogy a NYT megbízásából tartózkodott Ukrajnában Brent Renaud. Az 51 éves díjnyertes videóriporter Irpiny közelében egy autóban utazott, amikor lelőtték az orosz katonák. Vele volt kollégája is, aki túlélte az incidenst, és kórházba vitték. A New York Times közleménye szerint Renaud egy rendkívül tehetséges fotós és videós volt, aki az évek alatt több ízben is dolgozott a lapnak, legutóbb 2015-ben.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ

— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022