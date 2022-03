Légitámadás ért egy katonai támaszpontot Lviv közelében

Orosz légitámadás ért egy katonai gyakorlóteret vasárnapra virradóan a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) város közelében; ez eddig a legnyugatibb célpont Oroszország Ukrajna elleni háborújában – közölték a helyi hatóságok, megerősítve korábbi sajtójelentéseket. A Javoriv gyakorlóteret, amelyhez kapcsolódik egy nemzetközi békefenntartó és biztonsági központ, nyolc rakétatalálat érte a lvivi közigazgatási vezetés közleménye szerint. Megerősítette ezt az ukrán hadsereg is, hozzátéve, hogy nem halt meg senki, de sebesültek vannak.

A robbanásokat Lengyelországban is hallani lehetett a dpa német hírügynökség – lengyel-ukrán határon található Przemyslben lévő – egyik tudósítója szerint.

A támaszpont körülbelül 30, Lviv 50 kilométerre van a lengyel határtól. Lvivbe sokan menekültek a háború elől Ukrajna más részeiből, és sok külföldi ország Kijevből oda helyezte át nagykövetségét közvetlenül a háború kezdete előtt vagy után. A Javoriv támaszpontra az Egyesült Államok 2015 óta rendszeresen küldött kiképzőket, és a területén a NATO több gyakorlatot tartott – írta az AP hírügynökség.

A katonai támaszpont elleni légicsapást az ukrán védelmi miniszter terrortámadának nevezte:

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022