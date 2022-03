Az orosz külügy kétértelmű üzenetben fenyeget a nyugati országok által Ukrajnának küldött védelmi fegyverek miatt

Az orosz külügyminisztérium a Twitteren szólította fel az Európai Unió és a NATO tagországait, hogy tartózkodjanak Ukrajna fegyverekkel való támogatásától. A kétértelmű bejegyzés szövegét Maria Szaharova külügyi szóvivő szájába adták. A szöveg így szól:

A bejegyzés akár aggadalmas felhívásként is olvasható arra nézvést, hogy az „életképtelennek” minősített ukrán vezetés kezében a nyugati fegyverek veszélyessé is válhatnak, ha nem tudják megfelelően kezelni őket. Egy másik lehetséges értelmezés azonban sokkal fenyegetőbb forgatókönyvet is sejtethet.

Az orosz külügyi szóvivő már napokkal ezelőtt jelezte aggályait a nyugati fegyverszállításokkal kapcsolatban a RIA Novosztyi orosz hírügynökség korábbi beszámolója szerint. Maria Szaharova akkor hozzátette: úgy tudják, Ukrajna az elmúlt hónapban több mint 2000 tonna modern fegyvert, lőszert és hadifelszerelést kapott nyugati országoktól. A Twitteren megjelet mai bejegyzés valószínűleg egy ebből a nyilatozatból átemelt idézet, ez azonban nehezen ellenőrizhető, mert a nyilatkozatot közlő orosz hírügynökség honlapja azóta elérhetetlenné vált.

💬 Maria #Zakharova: We call on #EU & #NATO countries to stop the thoughtless flooding of the unviable #Kiev regime with the latest weapons systems in order to avoid enormous risk to intl civilian aviation & other means of transport in Europe & beyond.



