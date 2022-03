Nőnapi üzenetében a háborúról beszélt Putyin

Az orosz elnök nyilvánosságra hozott egy nőnapi videót, amiben arról beszél, hogy nem hívnak be tartalékosokat a hadseregbe, a „feladatot csak hivatásos katonák oldják meg.” Putyin üzenetének célja az volt, hogy eloszlassa az orosz nők aggodalmait, vagyis hogy ne tartsanak attól, hogy az ukrán-orosz háborúba a férjeiket is behívják. A BBC cikkében megjegyzi, hogy egyébként már így is nagyon sok civil van az orosz hadseregben.

Az orosz elnök beszédében ilyeneket is mondott: