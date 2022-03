A háborús helyzetben is stabil a magyar bankrendszer

Ezt Varga Mihály pénzügyminiszter közölte Facebook-oldalán, miután délelőtt a hazai nagybankok vezetőivel tárgyalt. Azt írta, a magyar bankszektor tőkeerős, tavaly rekordnyereséget ért el, mérlegfőösszege 16%-kal emelkedett, likviditása továbbra is magas. A pénzügyminiszter emlékeztetett rá, hogy a magyar bankokra a válság idején is számíthattak: rendkívüli befizetéssel, hitelmoratóriummal segítették a védekezést. A gazdaság gyors újraindításával a bankok is megerősödtek, ami a mostani háborús helyzetben is stabil alapot ad a működésükhöz.