Kigyulladtak az olajraktárak Zsitomirban és Csernyahivban

A Kyiv Independent jelenti, hogy az északnyugati Zsitomir megyében több légicsapás is történt hétfő este, aminek következtében a zsitomiri és csernyahivi olajraktárak lángra kaptak.

A lap szerint a tűzoltóknak idejében sikerült megfékezniük a lángokat, áldozatokról egyelőre nincs hír.

⚡️Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.

According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.

Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022