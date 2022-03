Anonymous: Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szivárogtatta ki, hogy meg akarják ölni Zelenszkijt

Az Anonymous hackercsoport szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szivárogtatta ki, hogy az oroszok azt tervezik, hogy meggyilkolják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa. Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let’s continue with the attacks.

— Anonymous (@LatestAnonPress) March 3, 2022