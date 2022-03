Értesülés: úton van az ukrán delegáció a béketárgyalás 2. fordulójára

A Nexta hírügynökség az ukrán elnöki hivatalra hivatkozva azt írja, hogy elindult az ukrán delegáció az oroszokkal folytatott béketárgyalások második fordulójának helyszínére. A TASZSZ orosz hírügynökség korábban azt írta, hogy a helyszín a fehéroroszországi Breszt közelében található Belavezsszka Puscsa nemzeti parkban lesz, ahol 1991. december 8-án Borisz Jelcin orosz, Leonyid Kravcsuk ukrán és Sztanyiszlav Suskevics, a fehérorosz törvényhozás elnöke aláírta a Szovjetunió feloszlatásáról szóló szerződést. A nemzeti park pár kilométerre található a lengyel határtól.

❗️#Ukrainian delegation is on its way to a meeting with the #Russian delegation in Belovezhskaya Pushcha, Zelensky's office said

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022