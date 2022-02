Németország hazarendeli állampolgárait Ukrajnából

A kiéleződő konfliktus miatt Németország azonnali hatállyal felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Ukrajna területét – írja a Spiegel. Amennyiben mégis maradni akarnak, igazolniuk kell, hogy az ott tartózkodásuk elengedhetetlen. Korábban már az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Dánia, Lettország és Észtország is hasonlóan cselekedett.

Ezzel nagyjából egyidőben az USA is bejelentette, hogy csaknem kiüríti a kijevi nagykövetséget, mert fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország bármikor offenzívát indíthat – csak azok a dolgozók maradnak, akikre feltétlenül szükség van. A New York Times megjegyzi, Oroszország hisztériakeltésnek nevezte a nyugati országok lépéseit, szombaton ő is hazarendelte diplomatáit Ukrajnából „a kijevi kormány, illetve harmadik országok lehetséges provokációjára” hivatkozva.