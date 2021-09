Úgy tűnik, a jövő héten megy a levesbe a román kormány

Komoly kormányválság van Romániában, Florin Citu kormányfő ellen bizalmatlansági indítványt nyújtanak be.

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be péntek este Florin Citu kormánya ellen az USR PLUS szövetség, a kormánykoalíció középső pártja – jelentették be a szövetség társelnökei: Dan Barna és Dacian Ciolos. A bizalmatlansági indítványt a liberális USR PLUS szövetség és a szélsőségesen nacionalista ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselői írták alá.

Dan Barna miniszterelnök-helyettes kijelentette: azt remélik, hogy rövid időn belül új miniszterelnöke lesz az országnak, aki a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az USR PLUS és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alkotott koalíció valamennyi pártjának a támogatását élvezi. Barna hozzátette, az USR PLUS miniszterei a jövő hét elején be fogják nyújtani a kormányból való lemondásukat.

Dacian Ciolos beszámolt róla, a koalíció vezetőinek péntek esti tanácskozásán sikertelenül próbálták meggyőzni a partnereiket, hogy a koalíció működéséhez olyan miniszterelnökre van szükség, aki valamennyi fél bizalmát élvezi.

A koalíciós partnerek kiálltak Florin Citu mellett, így az USR PLUS szövetségnek nem maradt más lehetősége, mint bizalmatlansági indítvány benyújtásával elérni a miniszterelnök cseréjét.

Barna úgy értékelte, Citu nem érdekelt már abban, hogy a koalíció a jelenlegi felállásban dolgozzon tovább. Szerinte erre utal az a tény, hogy péntek este, egy órával a koalíciós egyeztetés előtt a kabinet az USR PLUS miniszterei távollétében fogadta el az Anghel Saligny fejlesztési tervet, amivel kapcsolatban a szövetség korábban kifogásokat emelt.

Meglesz az elmozdítás

A romániai törvények értelmében egy bizalmatlansági indítvány benyújtásához legkevesebb 117 képviselő aláírására van szükség, a kormány pedig akkor bukik meg, ha az indítványt 234 képviselő és szenátor megszavazza. Az USR PLUS szövetség a nyolcvan képviselőjével és szenátorával egymaga nem nyújthatott volna be bizalmatlansági indítványt, ezért volt szüksége az AUR támogatására.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Marcel Ciolacu pénteken bejelentette: pártja képviselői és szenátorai megszavazzák az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványát. A három politikai alakulat együtt 280 képviselővel és szenátorral rendelkezik.