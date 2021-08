Elakadt a koronavírus eredetkutatása, és vészesen fogy az idő a WHO szerint

Kutatókból álló nemzetközi csapatot küldött még az év elején Kínába az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hogy megtudják, honnan származik a covid-19 járványt okozó koronavírus. Ezek a szakemberek szerdán azt közölték, hogy a kutatás elakadt, és arra figyelmeztettek, hogy fogytán az idő: a rejtély megoldásának lehetőségei gyorsan bezárulnak – írja az AP News.

A Nature folyóiratban megjelent kommentárban a WHO által toborzott szakértők azt állítják, az eredetkutatás kritikus szakaszban van, ami szorosabb és hatékonyabb együttműködést tenne szükségessé. Ehelyett azonban a munka megrekedt. A kutatók megjegyezték, hogy a kínai szakemberek a betegadatok kezelésére vonatkozó aggodalmaikra hivatkozva továbbra is vonakodnak megosztani a nyers adatok.

A WHO szakértői csoportja a márciusban közzétett elemzésében arra jutott, hogy a vírus valószínűleg állatról terjedt át az emberre, és „rendkívül valószínűtlennek” minősítették, hogy laboratóriumból szabadult volna el. A szakértők ugyanekkor azonban azt is közölték, a jelentésüket csak az első lépésnek tekintik, és hozzátették:

Ennek a döntő fontosságú vizsgálatnak a lehetősége gyorsan lezárul: bármilyen késedelem biológiailag teszi lehetetlenné bizonyos vizsgálatok elvégzését.

Kína szerdán kijelentette, hogy a szakembereknek más módszerekre kellene összpontosítaniuk a Covid-19 eredetkutatást illetően, és javasolták, hogy más országokban folytassák a vizsgálatot. Fu Cong, a kínai külügyminisztérium egyik vezető beosztású tisztviselője sajnálkozott amiatt, hogy a koronavírus eredetkutatása elakadt, de azt mondta, ez nem Kína hibája.

Kína mindig is támogatta, és továbbra is részt vesz a tudományos alapú eredetkutatásban

– fogalmazott.

Cong azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy fölöslegesen felfújta a laboratóriumi szivárgás elméletét, és a felelősséget megpróbálja Kínára hárítani. A magas rangú kínai tisztviselő ezzel együtt utalt arra, hogy a koronavírus akár amerikai kutatólaboratóriumokhoz köthető lehet, és javasolta, hogy az USA bízza meg a WHO-t egyes amerikai létesítmények vizsgálatával.

A WHO által toborzott szakértők számos lehetőséget felsoroltak a további kutatásokhoz, ideértve a szélesebb körű ellenanyag-vizsgálatokat, amelyek segítségével azonosíthatók lehetnek azok a helyek, ahol a COVID-19 észrevétlenül terjed. Néhány kutató ugyanakkor máris attól tart, hogy a legjobb mintavételi lehetőségeket az első hetekben elszalasztották, amikor nem vizsgálták érdemben a Vuhani halpiacot, ahol – jelen ismeretek szerint – az első humán fertőzést észlelték. Kínai kutatók ugyan több száz környezeti mintát összegyűjtöttek közvetlenül a koronavírus kumutatása után, de az nem világos, hogy hány emberre illetve állatra terjedt ki a vizsgálat.

Maciej Boni, a Pennsylvaniai Állami Egyetem biológiaprofesszora, aki nem volt tagja a WHO kutatócsapatának, azt AP-nek azt mondta,

a koronavírus állati forrását meg lehet ugyan határozni, de az átfogó vizsgálatok elvégzése akár öt évbe is telhet.

A Covid-19 eredetkutatása súlyos vita forrásává vált az USA és Kína között, és egyre több amerikai szakértő sürgeti a vuhani halpiachoz meglehetősen közel fekvő víruslaboratórium vizsgálatát. Ezt azonban a kínai állam határozottan elutasított, és „bűnbakkeresésnek” bélyegezte.

Joe Biden májusban elrendelte, hogy az amerikai titkosszolgálatok kilencven napos határidővel vizsgálják felül az állat–ember-hipotézist és a laboratóriumi szivárgás elméletét is. Júliusban még a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is azt mondta, korai lenne elutasítani a laboratóriumi szivárgás elméletét.